Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți consumatori de IT au obiecții fața de un faimos magazin din Chișinau. In cel mai recent caz, un client a incercat sa restituie un telefon mobil scump, pe care l-a cumparat ca nou, dar s-a adeverit a fi... vechi, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. O expertiza tehnica i-a aratat ca telefonul…

- Fostul ambasador al Statelor Unite la Chișinau, Dereck J. Hogan, numit de curand in conducerea Departamentului de Stat, a avut o intrevedere cu Andrei Muraru, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Muraru i-a urat succes lui Hogan in noua poziție.…

- Victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii au fost comemorate la Chisinau. De dimineata, premierul Natalia Gavrilita și presedintele Parlamentului, Igor Grosu, au depus flori la sediul ambasadei SUA.

- Artiști din Cehia, Georgia, Germania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Romania, Rusia, Spania, Statele Unite ale Americii și Ucraina vor participa la cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional de Opera și Balet „Maria Bieșu”, care se va desfașura la Chișinau, in perioada 5-26 septembrie.…

- Frontera Resources International LLC (Frontera), companie offshore selectata patru ani și opt luni în urma de Guvernul Filip pentru explorarea, producerea și dezvoltarea resurselor de hidrocarburi din sudul țarii, nu a efectuat nicio activitate în Republica Moldova. În plus, de…

- Autoritatile de la Chisinau au actualizat lista tarilor incluse in zona rosie, pentru care se impune regimul de autoizolare la intearea in Republica Moldova.Astfel, in noua lista au mai fost incluse 10 state, printre care Israelul, Statele Unite ale Americii si Franta.

- Ambasadorul Statelor Unite la Chișinau, Dereck Hogan, a transmis un mesaj cu ocazia incheierii mandatului sau in Republica Moldova. El susține ca a fost onorat sa reprezinte Statele Unite ale Americii in fața poporului Republicii Moldova și pleaca, știind ca „relația bilaterala este una puternica…

- Subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice Victoria Nuland a felicitat-o pe Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, într-o discutie telefonica, pentru victoria repurtata de Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) în alegerile legislative anticipate din Republica Moldova, informeaza…