Stiri pe aceeasi tema

- Vizionarea de continut pe Netflix a crescut cu 14- in orele in care Facebook a fost indisponibil la nivel global pe 4 octombrie, potrivit companiei. Netflix sustine ca nu concureaza doar cu alte servicii de streaming, precum Amazon Prime Video, HBO Max si Disney Plus, ci si cu diverse activitati, precum…

- Vizionarea de continut pe Netflix a crescut cu 14% in orele in care Facebook a fost indisponibil la nivel global pe 4 octombrie, potrivit companiei.Netflix sustine ca nu concureaza doar cu alte servicii de streaming, precum Amazon Prime Video, HBO Max si Disney Plus, ci si cu diverse activitati,…

- Platforma de streaming Paramount Plus a ViacomCBS urmeaza sa fie lansata in Europa in 2022. Care va fi strategia serviciului? Potrivit Variety, Douglas Craig, SVP programe si achizitii, a spus ca „Europa este urmatorul pas logic pentru platforma deja lansata in 25 de teritorii anul acesta, inclusiv…

- Lovitura anului in televiziune! Celebrul film „Singur acasa” nu va mai fi difuzat de postul Pro TV. Unde se vor vedea filmele de Craciun in acest an, rasturnare de situație pentru telespectatorii fideli ai trustului PRO. Premiera in 20 de ani! „Singur acasa” a fost furat de la Pro TV Filmul „Home Alone”,…

- Vedetele de comedie Eddie Murphy și Jonah Hill urmeaza sa faca echipa pentru prima data. Celebrii actori vor fi protagoniștii unui nou film Netflix in prezent, fara titlu, in regia creatorului Kenya Barris. Barris și Murphy, in varsta de 60 de ani, au lucrat impreuna in 2019 pentru lungmetrajul Coming…

- Lungmetrajul „The Power of the Dog”, regizat si adaptat de Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch si Kirsten Dunst in rolurile principale, va fi lansat de Netflix pe 1 decembrie, conform news.ro Filmul are la baza romanul scris de Thomas Savage si este produs de Jane Campion, Tanya Seghatchian,…

- Filmul documentar „Pilot, idol, legenda”, care il are in centrul atentiei pe Michael Schumacher, va fi lansat la nivel global pe 15 septembrie, informeaza Gazeta Sporturilor . Netflix a lansat miercuri, 25 august, trailer-ul documentarului, chiar in ziua care s-au implinit 30 de ani de la debutul lui…