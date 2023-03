Un terminal francez de gaze naturale lichefiate reîncepe lucrul / Gazprom solicită 41,5 mcm pentru tranzitul prin Ucraina Unul dintre cele patru terminale de gaze naturale lichefiate din Franța, Dunkerque LNG, a reinceput lucrul, in timp ce celelalte trei sunt inca in impas din cauza protestului fața de modificarile aduse legislației privind pensiile, scrie interfax.com. Instalațiile europene de depozitare subterana au inregistrat o creștere neta a stocurilor pentru prima data de la sarbatorile din ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul ar incerca, prin intermediul gigantului energetic rus Gazprom, sa formeze o noua armata de mercenari, prezentata ca o unitate de voluntari, dar ai carei membri ar fi platiti dublu fata de cat ofera Evgheni Prigojin, arata, in ultima sa analiza despre conflictul din Ucraina, Institutul pentru…

- Livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL) catre UE și Marea Britanie ar putea scadea cu 2% in acest an, pana la 155,8 miliarde de metri cubi – deși inca aproape de niveluri record – pe fondul „aprovizionarii rusești modeste și incerte”, a declarat vineri firma de consultanța Icis, citata de montelnews.com.…

- Razboiul din Ucraina a avut un impact dramatic asupra securitații aprovizionarii cu energie, dar Ungaria și Serbia s-au ajutat reciproc in materie de securitate energetica in spiritul unei cooperari prietenești și strategice și vor continua sa faca acest lucru și in viitor, a declarat marți, la Belgrad,…

- Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina anunța marți ca gigantul rus Gazprom inființeaza o companie militara privata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Seful cancelariei prezidentiale a Ucrainei, Andrii Yermak, a salutat decizia Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 fortelor ucrainene si a facut apel la realizarea unei "coalitii a tancurilor". Anuntul Berlinului a fost, de asemenea, salutat de aliati, printre care Polonia, Franta si Marea Britanie,…

- Polonia a primit anul trecut un numar și un volum record de transporturi de gaze naturale lichefiate (GNL), pe masura ce a cautat alternative la sursele de energie rusești. Moscova a intrerupt livrarile de gaze catre Polonia in aprilie, deși Varșovia planuia in orice caz sa le incheie pana la inceputul…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pare sa reziste presiunilor si vrea sa mai astepte pana sa decida daca va oferi sprijin militar suplimentar Ucrainei, in contextul actiunilor in acest sens anuntate de Franta si Statele Unite, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Exporturile de gaze rusesti prin conducte catre Europa au scazut la un minim post-sovietic in 2022, deoarece cel mai mare client al lor a redus importurile din cauza conflictului din Ucraina, in timp ce o conducta majora a fost deteriorata de explozii misterioase, potrivit datelor Gazprom si calculelor…