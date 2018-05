Un teren din România a fost cumpărat cu 2 milioane de euro în monedă virtuală Potrivit datelor din platforma de tranzactionare, investitorii au platit 89.588,38 OneCoin pentru terenul de 7.000 mp situat pe DN1 Ploiesti-Brasov, suma ce reprezinta echivalentul a aproape 2 milioane de euro. Aceasta ar fi cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin realizata vreodata in Romania. OneCoin este o moneda digitala bazata pe criptografie. La fel ca si codul de bare, sau seria trecuta pe o factura, fiecare moneda digitala este unica, potrivit Mediafax. In ultimul an, la nivel international, numarul tranzactiilor cu OneCoin a crescut de la 7 milioane la 150… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

