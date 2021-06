Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de etnie rroma din Cehia a murit, sambata, in timp ce era transportat de o ambulanța la o unitate medicala. Comunitatea rroma acuza organele de poliție ca tratamentul care i-a fost aplicat tanarului a fost nepotrivit și se aseamana cu cazul barbatului de culoare din SUA, George Floyd, care…

- Un tanar rom a murit sambata in Cehia intr-o ambulanța, dupa ce trei agenți de poliție i-au presat gatul timp de mai multe minute. Comunitatea roma compara moartea acestuia cu a cea afro-americanului George Floyd. Poliția spune ca el a murit din cauza unei supradoze, informeaza Hotnews . Imagini cu…

- Un tânar rom a murit sâmbata în Cehia într-o ambulanța, dupa ce trei agenți de poliție i-au presat gâtul timp de mai multe minute. Comunitatea roma compara moartea acestuia cu a cea afro-americanului George Floyd. Poliția spune ca el a murit din cauza unei supradoze, scrie…

- Concubinul femeii de 32 de ani, insarcinate, care a murit sambata in comuna Dumitrești, județul Vrancea, a fost reținut. Polițiștii au anunțat ca cercetarile efectuate au condus la suspiciunea savarșirii infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, noteaza Mediafax. „Urmare a evenimentului…

- „O tanara din Alba Iulia a cazut de la inalțime, in zona unui bloc de pe Bulevardul Revoluției , in spatele cinematografului Dacia. A fost transportata la spital iar cercetarea poliției la fața locului este in desfașurare”, a anunțat, duminica, puțin dupa ora 18.00, Biroul de Presa al IPJ Alba. Din…

- Politia dintr-un oras din statul american California a publicat un videoclip in care se vede cum agenti de-ai sai imobilizeaza la sol un barbat timp de peste 5 minute, iar in urma interventiei, omul a murit, relateaza joi AFP, Reuters, dpa și Agerpres. Incidentul s-a petrecut pe 19 aprilie, in orașul…

- Noi proteste împotriva poliției au erupt duminica noaptea în orașul american Minneapolis dupa împușcarea fatala a unui tânar afro-american oprit de ofițeri în trafic, relateaza NBC News.Incidentul a avut loc dupa mai multe zile în care protestatarii anti-poliție…

- O tanara de 17 ani din Ploiești a fost gasita moarta. Victima era cautata de polițiști dupa ce miercuri dispariția ei fusese anunțata de mama ei. Criminaliștii ancheteaza cazul, informeaza Mediafax. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18:30.…