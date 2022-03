Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, de 47 si 21 de ani, tata si fiu, au fost gasiti decedati in casa de catre pompieri, in urma unei intoxicatii cu gaz de la o butelie montata incorect, a anuntat, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Galati.Potrivit sursei citate, un echipaj al ISU Galati a fost chemat sa intervina…

- Tragedie de 8 martie in localitatea Bradu, județul Argeș, acolo unde doua fete de 17 și 18 ani și un barbat de 44 de ani au fost gasiți morți, marți dupa-amiaza, in locuința lor. Cadavrele au fost descoperite de o ruda a barbatului. Au murit intoxicați cu monoxid de carbon Conform primelor informații,…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in județul Tulcea! O gospodarie a fost cuprinsa de flacari in localitatea Parcheș. Un tanar in varsta de doar 27 de ani s-a stins din viața in urma izbucnirii focului. Din nefericire, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Iata care ar fi fost, de fapt,…

- Accidentul mortal s-a petrecut vineri 21 ianuarie, in jurul orelor 20.00 pe DN1D, in dreptul localitatii Cioranii de Jos. Doua persoane, soferul si pasagerul din dreapta, au fost gasiti morti in masina.

- Moarte misterioasa la Suceava! Doi frați, in varsta de 19 și 20 de ani, au fost gasiți morți in propria locuința. Conform primelor informații, cei doi frați ar fi intrat sa faca duș, insa au fost gasiți fara suflare chiar de catre parinții lor. Incidentul a avut loc intr-o locuința din cartierul Mereni…

- O femeie de 80 de ani si fiul sau, in varsta de 58 de ani, au fost gasiti morti in locuinta lor din judetul Dolj, iar in acest caz va fi realizata o expertiza medico-legala pentru stabilirea cauzei decesului. Politistii au precizat ca nu au fost descoperite urme de violenta pe trupurile victimelor.…

