Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de aproximativ 50 ani, fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne s-ar fi sinucis. Acesta s-a aruncat in fantana. Din nefericire, acesta s-a inecat. Medicii au incercat sa-l resusciteze, dar a fost declarat decesul. Acesta a fost vazut de catre o vecina in jurul orelor 11-12…

- Barbatul care se sustragea de la executarea mandatului de arestare preventiva a fost depistat de politistii ieseni. La data de 06 august, pe numele barbatului din jud. Vaslui, cercetat pentru talharie calificata, fapta comisa pe raza jud. Iasi, a fost emis mandat de arestare preventiva. Politistii ieșeni…

- Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au secționat și sustras aproximativ 480 m de cablu de telecomunicații C.F.R. dezafectat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat pe cei banuiți de comiterea…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Iasi au identificat un barbat de 47 de ani, banuit de furt. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 7 iulie, acesta ar fi sustras trei genti de dama dintr-un magazin din municipiul Iasi, cauzand un prejudiciu de aproximativ…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si uz de fals. La data de 16 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi efectueaza doua perchezitii…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi siPolitiei Municipiului Pascani au efectuat 3 perchezitiidomiciliare intr-un dosar penal intocmit sub aspectulsavarsirii infractiunii de proxenetism. La data de 11 iulie a.c., politistii Serviciului de InvestigatiiCriminale Iasi si Politiei Municipiului Pascani au efectuattrei perchezitii domiciliare, dintre care doua pe raza mun. Pascani si una in mun. Iasi, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism.…

- Ieri, in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de talharie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bistrița au identificat un barbat de 31 de ani, din Bistrița, banuit de comiterea faptei. Acesta a fost depistat și reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de astazi,…