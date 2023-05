Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 33 de ani, și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, in urma unui accident produs de un șofer aflat sub influența alcoolului. Tragedia a avut loc pe DN 10, la Nehoiașu. Un nehoian, in varsta de 24 de ani, a scapat mașina de sub control, izbindu-se de un TIR staționat in afara…

- Un profesor al Liceului de Muzica din Brașov a gasit o metoda originala sa scape de un tanar ce se ținea de grupul de elevi care mergea spre o activitate. Cei doi au avut un dialog halucinant

- Tanar de 21 de ani, arestat pentru talharie calificata: a furat un telefon de 3.500 de lei.Un tanar de 21 de ani din Brasov a ajuns in arest pentru 30 de zile, fiind banuit ca a agresat un alt barbat pentru a-i fura acestuia telefonul mobil, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- O fata de 19 ani a murit dupa ce ATV-ul pe care se afla impreuna cu un alt tanar a intrat intr-un stalp și s-a rasturnat. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe un drum județean din Brașov.Polițițiștii din Fagaraș au fost sesizați ca pe DJ 104A, pe raza localitații Draguș, județul Brașov, a avut…

- Pompierii au reușit sa intervina la locul incendiului și sa izoleze focul inainte sa se extinda mai departe, potrivit ISU Brașov. Patru oameni care se aflau in locuința la momentul incendiului s-au autoevacuat. Interventia a durat aproximativ doua ore și jumatate. Au ars acoperisul casei si mansarda…

- Un tanar de 22 de ani a murit, vineri seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a izbit frontal de un TIR, in localitatea Ghimbav, judetul Brasov. Traficul in zona este restrictionat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tanar de 18 ani a murit intr-un accident rutier produs in judetul Brasov, dupa ce doua masini s-au ciocnit intr-o intersectie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Un tanar din Brașov a fost batut și talharit de alți cinci barbați, intr-o stație de autobuz. Victima a mers sa reclame incidentul la Poliție, iar oamenii legii au pornit in cautarea faptașilor. Ancheta a scos la iveala ca unii dintre ei sunt implicati si in alte fapte penale.