Un tânăr din Iași a amețit și a căzut de la etaj după ce s-a vaccinat Un incident tragic a avut loc astazi la un centru de vaccinare anti-COVID din Iași. Un tanar de 23 de ani a cazut de la etajul 1, dupa ce a amețit. Acesta se afla in perioada de supraveghere dupa imunizare, cand s-a apropiat de balustrada și a cazut in gol. „Echipa terapiei intensive SMURD Iași a intervenit intr-un centru de vaccinare unde un tanar, 23 de ani, aflat in perioada de supraveghere post vaccinare a dezvoltat o stare lipotimica și, dorind sa iasa din cladire, a cazut de la etajul 1. A fost preluat, conștient, cu mai multe contuzii, fara fracturi, fara sangerare”, a explicat Diana Cimpoeșu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

