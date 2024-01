Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Buhuși a fost prins de polițiștii locali din Bacau, in timp ce incerca sa vanda niște pliculețe cu un praf alb, trecatorilor din Piața Centrala. Marți, 16 ianuarie 2024, in jurul orei 12.00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, care iși desfașurau…

- Un barbat din Bacau și-a pierdut portofelul, zilele trecute, in Piața Centrala. Spre norocul lui, obiectul a fost gasit de polițiștii locali, care patrulau in zona. „In data de 06.01.2024, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in exercitarea atribuțiilor…

- Politistii locali din Pitesti au prins un tanar in varsta de 17 ani in timp ce fura o banca amplasata pe domeniul public din oras. Ei au primit o reclamatie de la un cetatean care l-a vazut pe adolescent in timp ce cara banca, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc vineri seara, iar banca a fost…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviale Onești au depistat in parcarea unui supermarket din localitate, un tanar de 22 de ani din municipiul Bacau, urmarit la nivel național. Pe numele barbatului a fost emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii de catre Judecatoria Onești,…

- Trei tineri au fost prinși de polițiștii locali bacauani, chiar in momentul in care furau o geaca de iarna, de pe o taraba din Piața Centrala. Pe 22.11.2023, in jurul orelor 08.30, un echipaj de polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, care iși desfașura activitatea…

- Luni, 20.11.2023, in jurul orei 07.45, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in misiuni de patrulare, in zona centrala a municipiului Bacau, au surprins patru tineri in timp ce utilizau petarde și adresau injurii trecatorilor, tulburand astfel liniștea…