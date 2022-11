Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 noiembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 17 ani, din comuna Ighiu, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni de furt calificat.…

- In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 8 noiembrie 2022, ar fi sustras 15 litri de motorina, din rezervorul unui utilaj care era parcat in apropierea Drumului Național 1, in zona intersecției cu Drumul Comunal 17 (Beldiu). Cei doi au renunțat la rezoluția infracționala in momentul…

- La data de 1 octombrie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut doi barbați de 35 și 38 de ani, ambii din județul Hunedoara, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dupa amiaza…

- La data de 30 septembrie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat, pe strada Teilor din municipiu, un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, care avea asupra sa mai multe bunuri. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat…

- La data de 23 septembrie 2022, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 45 de ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. In dupa amiaza zilei…

- La data de 20 septembrie 2022, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 54 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestuia s-a reținut faptul…

