- Un barbat in varsta de 28 de ani din judetul Alba a fost arestat preventiv dupa ce a violat o femeie in varsta de 91 de ani, iar apoi a incercat sa o omoare, strangand-o de gat, aceasta fiind gasita a doua zi, inconstienta, de fratele ei.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- In noaptea de 13/14 aprilie. polițiștii de la Secția de poliție rurala Merei au fost sesizați de catre un localnic despre faptul ca in noaptea precedenta, o batrana de 78 de ani a fost victima unui viol. Totodata, administratorul unei societați comerciale de pe raza comunei a sesizat ca in aceeași…

- Un tanar din Pacurari s-a gandit sa-i faca un "bine" prietenului sau aflat in Centrul de Carantina nr. 1 Ciric si sa-i livreze niste etnobotanice pentru a-i face sederea mai usoara. Individul in varsta de 20 de ani, Constantin Cristian Baciu, a ascuns substantele psihoactive intr-un pachet de servetele,…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru tentativa de talharie dupa ce, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi patruns in locuinta unei familii de varstnici din Petrisat - Blaj si, folosind violenta si amenintarile, ar fi incercat sa obtina bani si bunuri de valoare, potrivit unui comunicat…

- Polițiștii din Aiud au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un tanar care și-a agresat bunica. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 martie 2020, polițiștii din Aiud au fost sesizați, de catre o femeie, de 78 de ani, din municipiu,…

- Un tanar in varsta de 32 de ani, domiciliat in satul Cioara, raionul Hancesti, a fost retinut pentru 72 de ore pentru ca ar fi violat si jefuit o minora de 17 ani. Individul a revenit recent din Italia, iar dupa trei zile de la expirarea termenului de carantina la domiciliu, s-a deplasat cu autoturismul…

- Un barbat din Rosia de Secas, judetul Alba, a fost retinut de politisti. Acesta ar fi intrat, pe timp de noapte, peste o varstnica din comuna si ar fi violat-o. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale.