Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 ianuarie 2024, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca la o locuința din comuna Garbova a avut loc un scandal. Din primele cercetari efectuate de catre polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat…

- La data de 28 decembrie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca,…

- Scandal de proporții in Dolj! Un tanar a atacat un barbat și l-a injunghiat, cu mai multe lovituri de cuțit. Acesta i-a provocat rani grave și a avut nevoie de intervenția medicilor. Polițiștii au luat masuri in acest caz și l-au reținut pentru tentativa de omor.

- Un barbat a fost transportat la spital, dupa ce a fost atacat cu un cuțit in timpul unui conflict cu un alt barbat. Cazul a avut loc astazi pe o strada din Balți, anunța Inspectoratul General de Carabinieri al MAI.

- La intoarcerea acasa, Laurențiu Lacatușu, barbatul din Doj reținut de polițiști in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Keiner, a povestit presei cum a fost tratat de polițiști in timpul reținerii. Acesta a spus ca a fost „batut” și „tavalit” in fața soției sale, potrivit Digi24.Laurentiu…

- Tanarul, in varsta de 20 de ani din comuna Vințu de Jos, județul Alba, fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a furat 8.300 de lei dintr-un bar, apoi a patruns in casa unui consatean, pe care l-a luat la palme, informeaza Ziarul Unirea.„S-a retinut astfel ca, in data de 13.11.2023, in jurul…

- O femeie din Targu Mures a fost lovita de un barbat necunoscut intr-un mijloc de transport in comun, ulterior agresorul parasind in fuga autobuzul intr-o statie, dar a fost prins la scurt timp de politisti.

- Un politist local din Pitesti este in coma dupa ce a fost lovit de un tanar in noaptea de sambata spre duminica, agresorul fiind ulterior retinut pentru ultraj. Primaria Pitesti anunta intr-un comunicat ca agresiunea a avut loc in zona centrala a municipiului, unde agentul se afla in patrulare. „C.S.…