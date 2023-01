Un tânăr de 25 de ani a murit cu zile în spital, din cauza unei peritonite, după ce mai mulţi medici i-au greşit diagnosticul Un tanar de doar 25 de ani a murit in spital, din cauza unei peritonite dupa ce medicii de la Spitalul din Mangalia i-au gresit de mai multe ori, diagnosticul. Tanarul a stat sase zile internat, cu dureri. De pe patul de spital le-a trimis celor dragi, mai multe filmulete. Bolnavul a fost transferat in ultimul moment, la spitalul din Constanta. Interventia chirurgicala a fost tardiva, iar tanarul s-a stins la o zi dupa operatie. Parintii baiatului de 25 de ani sunt devastati, spun ca nu pot concepe ca singurul lor fiu a murit din cauza unei banale apendicite. Timp de 10 zile a fost purtat de la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

