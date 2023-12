Stiri pe aceeasi tema

- Masina pe care acesta o conducea s-a rasturnat in afara partii carosabile.La fata locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD si un echipaj SAJ.La sosirea echipajelor, a fost gasit un autoturism, care era rasturnat in afara partii carosabile.…

- Dispeceratul comun ISU SAJ Suceava a fost anuntat, in aceasta dimineata, la ora 2:30, despre producerea unui accident rutier, pe drumul comunal de pe raza localitatii Petia la iesire spre loc. Uncesti .La fata locului s au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier in județul Suceava, dupa ce mașina sa s-a rasturnat, conform Mediafax.ISU Suceava a fost anunțat la ora 2:30 despre producerea unui accident rutier pe un drum in localitatea Petia, la ieșire spre localitatea…

- Dispeceratul comun ISU-SAJ Suceava a fost anunțat, in aceasta dimineața, la ora 2:30, despre producerea unui accident rutier, pe drumul comunal de pe raza localitații Petia (la ieșire spre loc. Uncești), transmite ISU Suceava. „La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala pentru…

- Accident in orașul Ștefanești, pe strada Sticlelor. Un autoturism s-a rasturnat in afara drumului. Un tanar in varsta de 20 ani s-a lovit in zona capului și a fost transportat la spital de catre echipajul SMURD.Au intervenit și pompierii de la Detașamentul Pitești pentru prevenirea incendiilor.

- Un tanar de 20 de ani, care conducea beat și fara permis o mașina furata, a fost urmarit de polițiștii in județul Suceava, pentru prinderea acestuia fiind necesare focuri de arma.Duminica dimineața, in jurul orei 8.00, un barbat din comuna Berchișești, județul Suceava a sesizat prin apel la 112 faptul…

- Un tanar de 26 de ani a murit intr-un accident grav in Suceava. Acesta s-a stins din viața dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un cap de pod. Impactul i-a fost fatal și nu a mai avut nicio șansa sa supraviețuiasca. și nu a mai avut nicio șansa sa supraviețuiasca.

- Tanar ranit grav dupa ce s-a rasturnat cu masina la Vicovu de Sus. Autoturismul a luat focUn tanar a fost ranit grav dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe raza localitatii Vicovu de Sus, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit…