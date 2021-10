Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care facea contrabanda cu tigari din Republica Moldova a fost impuscat de politistii de frontiera din Botosani. In același timp, surse de la Chișinau susțin ca in acest caz sunt mai multe persoane banuite care urmeaza sa fie reținute.

- Un barbat de 28 de ani a ajuns la spital, sambata spre duminica noaptea, dupa ce a fost impuscat in cap de politistii de frontiera, in judetul Botosani. Tanarul, din satul Bogdanesti, comuna Santa Mare, se afla in coma profunda, fiind transferat la Neurochirurgie Iasi, cu prognostic rezervat.

- Un tanar care facea contrabanda cu tigari a fost impuscat in cap de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce ar fi vrut sa il loveasca cu masina pe unul dintre agentii de la Sectorul Politiei de Frontiera (SPF) Romanesti, potrivit agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului…

- Barbat impușcat in cap! S-a intamplat intr-un sat din Botoșani. Șoferul nu a raspuns semnalului de oprire efectuat de polițiștii de frontiera, astfel ca s-a apelat la armamentul din dotare. A fost chemata urgent Ambulanța.

- Peste 12.000 de pachete de tigari de contrabanda au fost capturate de politistii de frontiera in localitatea Iliseni, comuna Santa Mare, in cadrul unei actiuni derulate impreuna cu angajati ai Inspectoratului de Politie Judetean, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial…

- Barbatul care are dubla cetațenie, romana și R.Moldova, a incercat sa treaca frontiera pentru a ajunge in Italia cu țigari de contrabanda. Barbatul era pasager intr-un autocar. Polițiștii au descoperit 4000 de țigarete, ascunse in cutii cu pufuleți. In aceasta dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Peste 4.600 de pachete de tigari de contrabanda au fost descoperite intr-un autocar defect transportat pe o platforma, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, tigarile…