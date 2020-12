Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 decembrie 2020, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca la intrarea in comuna Cergau a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit faptul ca, un tanar de 22 de…

- La data de 29 noiembrie 2020, in jurul orei 00,30, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Astazi, 19 noiembrie 2020, in jurul orei 00.45, polițiștii de siguranța publica din Cugir l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Victoriei din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un tanar din Lupșa care a incercat sa-i induca in eroare pe polițiști a fost reținut. Fara sa aiba permis, a provocat un accident rutier și a declarat ca altcineva a condus autovehiculul. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Baia de Arieș au luat masura reținerii, pentru 24 de…

- Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut și a ajuns cu mașina in afara șoselei. Accidentul s-a petrecut la Coșlariu. Potrivit IPJ Alba, luni dimineața, in jurul orei 4.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DJ 107B, […]…

- Ieri, 8 noiembrie 2020, in jurul orei 02.00, polițiștii de ordine publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 25 octombrie 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Victoriei din localitatea Valea Lunga. Un tanar de 19 ani, din Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism,…

- Ieri, 22 octombrie 2020, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj și Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat și reținut pe un tanar de 29 de ani din comuna Cergau, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Blaj. Barbatul a fost…