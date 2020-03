Un tânăr a mers 40 km călare pentru a-și vedea soția. Avea declarație pe proprie răspundere, dar tot a fost sancționat Un tanar in varsta de 22 de ani care locuiește intr-un sat situat la 40 kilometri de Iași a pornit calare pentru a-și vedea soția care a nascut. Barbatul avea la el declarație pe proprie raspundere, insa tot a fost sancționat. Miercuri, barbatul a fost oprit pe o strada din Iași de un echipaj de poliție. Acesta le-a explicat ca merge la maternitate sa iși vada soția și copilul nou-nascut. Tanarul a mers calare 40 de kilometri din satul Raducaneni deoarece nu a gasit un alt mijloc de transport cu care sa ajunga la Iași, la familia lui, din cauza restricțiilor din perioada de urgența, noteaza Știrile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

