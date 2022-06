Stiri pe aceeasi tema

- Stare de urgența pentru 12 comune și un oraș, in vestul țarii. A fost reziliat contractul de colectare a deșeurilor. Prefectura va institui stare de urgența pentru 12 comune și un oraș din județul Arad, ca urmare a rezilierii contractului de colectare a deșeurilor pentru Zona 5.

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- Un barbat a fost gasit inconstient sub un utilaj agricol in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, judetul Arad. Echipajul SMURD sosit la fata locului a efectuat manevre de resuscitare, dar nu l-au mai putut salva. Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit azi in jurul orei 12.45 pentru…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii pe rauri din județele Bihor si Arad. Avertizarea a intrat in vigoare la ora 16.30 și expira la miezul nopții. The post Anunț de ultima ora: pericol de viituri pe rauri din vestul țarii first appeared on Renasterea banateana .

- Incendiu masiv in dupa amiaza zilei de Paste in localitatea Zarand, din judetul Arad. O stiva de conducte a fost incendiata intentionata, conform ISU, pompierii au intervenit pentru a stinge flacarile care afectasera deja doua autoturisme. Fumul declansat s-a vazut de la mare distanta. In jurul orei…

- Duminica in jurul orei 15,30, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, in Pecica, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un cap de pod, dupa care a fost proiectat intr-un autoturism parcat, informeaza IPJ Arad. In urma accidentului, conducatorul autoturismului,…

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, miercuri, doua discutii telefonice cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru a gasit solutii in vederea fluidizarii tranzitului la frontiere. Autoritatile din Ungaria au confirmat ca se cauta solutii, permit accesul in tara persoanelor care nu au…