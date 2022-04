Un tanar a furat sticle de bauturi alcoolice si tigari dintr-un magazin din Constanta

Furt in incinta unei societati comerciale din municipiul Constanta.La data de 12 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Constanta au identificat un barbat, de 23 de ani, care ar fi patruns in incinta unei societati comerciale din municipiul Constanta, de unde a sustras mai multe sticle de bauturi alcoolice si pachete de tigari.Prejudiciul a fost recuperat partial.Persoana in cauza este cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, informeaza IPJ Constanta. ...