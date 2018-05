Stiri pe aceeasi tema

- Un expert olandez a dezvaluit marti ca a descoperit un portret, pana acum necunoscut, realizat de Rembrandt, pe care l-a cumparat in urma cu 18 luni de la o licitatie din Londra pentru 148.000 de euro, scrie AFP.

- Tabloul "La fillette a la corbeille fleurie", realizat de Pablo Picasso in 1905, a fost adjudecat cu 115 milioane de dolari marti, in prima zi a licitatiilor de primavara organizate de casa Christie's la New York, unde a fost pusa in vanzare uriasa colectie de arta

- Mulți romani se intreaba ce pot face in cazul in care descopera ca mașina second-hand pe care au cumparat-o are kilometrajul modificat. Raspunsurile avocaților: - In penal, daca se poate demostra ca vanzatorul a efectuat modificari neautorizate asupra kilometrilor reali parcursi de…

- Proiectul „Atelier 1" a avut ca scop strangerea de fonduri pentru terapii de stimulare si recuperare psihocomportamentala necesare copiilor cu deficiente.. Expozitie, atelier caritabil, dezbateri pe tema integrarii copiilor in mediul scolar si ateliere de creatie oferite copiilor cu dizarmonii in dezvoltarea…

- Un portret in ulei, despre care se presupune ca a fost pictat de dictatorul nazist Adolf Hitler si in care este infatisata o fosta iubita a acestuia, va fi scos la licitatie saptamana viitoare la un pret de pornire de 60.000 de euro, a anuntat joi o casa de licitatii din Germania, potrivit Reuters.

- Un portret al Mariei Therese Walter, muza a lui Pablo Picasso, pictat deasupra imaginii celei care i-a succedat in inima artistului, Dora Maar, a fost vindut pentru 57 de milioane de euro, miercuri, la o licitatie organizata la Londra de casa Sotheby's, transmite AFP. Pretul reprezinta un record pentru…

- Tabloul "Ciobanas cu turma de oi" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, miercuri seara, cu suma de 55.000 de euro la licitatia de Martisor - pictura si sculptura organizata de Artmark in Capitala, scrie Agerpres.