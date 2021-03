Una dintre ultimele picturi ale lui Gustav Klimt, "Doamna cu evantai", este expusa din nou in Austria, tara natala a pictorului, dupa mai mult de un secol, relateaza miercuri dpa. Tabloul, care a fost scos din tara in circumstante neclare si a disparut din ochii publicului pentru prima data acum 101 ani, se afla acum in centrul unei mici expozitii despre ultimele lucrari ale lui Klimt, si a fost prezentat miercuri la Muzeul Belvedere din Viena. "Doamna cu evantai" este portretul unei femei necunoscute care isi arata un umar dezgolit pe un fundal viu colorat, cu pasari si flori. Aceasta este una…