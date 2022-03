Un tablou al pictorului belgian suprarealist Rene Magritte, adjudecat cu peste 1 milion de euro

Stiri pe aceeasi tema

Clubul spaniol Real Madrid a anuntat marti ca va dona suma de un milion de euro pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres.

In contul deschis de filiala Suceava a Societatii de Cruce Rosie cu destinatia achizitionarii de materiale necesare acordarii asistentei umanitare pentru Ucraina au fost depuse pana acum donatii insumand 544.993 lei, a informat marti Prefectura Suceava.

La centrala nucleara a fost reluata marți dimineața alimentarea cu energie electrica, potrivit Ukraine 24, citata de Sky News.

Miliardarul rus Alex Konanyhin a pus o recompensa de un milion de dolari pe capul lui Vladimir Putin, despre care susține ca nu este președinte al Rusiei. Miliardarul ofera aceasta recompensa celor care il vor prinde pe Vladimir Putin "viu sau mort".

Fiscul spaniol a anulat o amenda de 571.073 de euro impusa in 2015 antrenorului portughez Jose Mourinho, din cauza datoriilor pe impozitul neachitat pentru perioada 2010-2012, cand pregatea echipa de fotbal Real Madrid, transmite EFE, citat de Agerpres.

Data de expirare a unui milion de doze de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19, achizitionate de Guatemala din Rusia, a fost depasita luni, a anuntat guvernul din aceasta tara din America Centrala, dand vina pentru aceasta situatie pe grupurile de anti-vaccinisti, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Ciclistul belgian Remco Evenepoel (Quick-Step) a castigat editia 2022 a Turului Algarve, cursa in care s-a mai impus si in urma cu doi ani, la finalul etapei a cincea (ultima), desfasurata duminica intre Lagoa si Alto do Malhao, in Portugalia, conform Agerpres.

Clubul Gaz Metan, cu grave probleme financiare, a anuntat ca a primit un milion de lei din partea Primariei Municipiului Medias.