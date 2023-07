Stiri pe aceeasi tema

- Surferul profesionist Mikala Jones, cunoscut pentru imaginile incredibile realizate in interiorul valurilor, a murit duminica intr-un accident de surfing in Indonezia, informeaza Yahoo! Sports. Jones avea 44 de ani, era casatorit și avea doua fiice.

- Surferul profesionist american Mikala Jones a murit in urma unui accident in largul coastelor insulelor Mentawai din Indonezia.Pierderea lui Jones, in varsta de 44 de ani, care era din Hawaii, a provocat o unda de șoc in comunitatea surferilor. El era apreciat ca fiind unul dintre cei mai mari sportivi,…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit in urma unui grav accident produs sambata dupa amiaza in Baile Olanesti, unde conducatorul unui ATV a pierdut controlul asupra vehiculului si s-a izbit violent de un parapet de pe marginea soselei. Citește și: Timp de 14 ani, un barbat a condus fara acte sau studii…

- Scene de groaza in apropiere de Capitala, duminica dimineața. O explozie a avut loc intr-o stație de alimentare cu gaz din Pantelimon. Din primele informații, un om a murit, iar altul a fost ranit grav. Explozie intr-o statie de alimentare cu gaz din Pantelimon O mașina a explodat, duminica dimineața,…

- Un șofer de TIR bulgar și-a pierdut viața, sambata, dupa ce a patruns pe contrasens pe un drum din judetul Caras-Severin și a lovit un alt TIR, care era condus de un cetațean din Ucraina, a transmis IPJ Caraș-Severin.

- Scriitorul nationalist rus Zahar Prilepin, sustinator al ofensivei Rusiei in Ucraina, a fost ranit, sambata, dupa explozia unei masini, in regiunea Nijni Novgorod. Alta persoana a murit, relateaza AFP. "Potrivit informatiilor preliminare, o persoana a murit in explozie si scriitorul Zahar Prilepin,…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, a fost recunoscut vinovat de incalcarea regulilor de securitate a circulatiei, ce a cauzat din imprudenta decesul unei persoane, savarșita in stare de ebrietate și de parasirea locului accidentului rutier stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen…

- Doi barbati au murit dupa ce o placa de beton pe care o descarcau dintr-un TIR a cazut peste ei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Accidentul s-a produs, joi seara, in localitatea Secuieni si, potrivit primelor cercetari, s-a produs dupa ce soferul unui autoturism aflat in depasirea…