Un surfer a fost ucis de un rechin pe coasta de est a Australiei Un rechin de trei metri a atacat si ucis un barbat in varsta de 60 de ani care facea surf in largul unei plaje foarte frecventate de pe coasta de est a Australiei, a anuntat duminica politia, relateaza AFP, dpa si Reuters. Barbatul facea surf la Salt Beach in apropiere de Kingscliff, la 800 de kilometri nord de Sydney, duminica dimineata cand un rechin l-a prins de picior, a precizat politia intr-un comunicat. "Politia a fost informata ca mai multi surferi au venit in ajutorul barbatului si au urmarit rechinul inainte ca barbatul ranit sa fie transportat la mal", a mai spus politia. "Barbatului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

