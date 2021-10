Un supraviețuitor de cancer a avut o infecție COVID-19 de cel puțin 335 de zile Un supraviețuitor de cancer a fost purtator de coronavirus timp de cel puțin 335 de zile, acesta fiind cel mai indelungat caz documentat de infecție COVID-19 de pana acum. Descoperirile au fost publicate in serverul preprint MedRxiv. Studiul nu a fost inca evaluat de experți in domeniu. Pacientul, o femeie in varsta de 47 de ani, a fost spitalizata inițial cu COVID-19 la campusul Institutului Național de Sanatate din Bethesda, Maryland, SUA, in primavara anului 2020. Dupa 10 luni, timp in care aceasta a prezentat simptome ușoare (sau chiar deloc) de coronavirus, medicii au descoperit ca femeia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

