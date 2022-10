UN SUCCES PENTRU JUDETUL ALBA! Portrait of Victor NEGRESCU Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales in functia de vicepresedinte al Partidului Socialistilor Europeni la Congresul PES, desfasurat la Berlin la finalul acestei saptamani. „Am avut onoarea sa fiu ales, in cadrul Congresului Partidului Socialistilor Europeni (PES) de la Berlin, in functia de vicepresedinte la nivel european al PES, in perspectiva alegerilor europene din anul 2024. Este o reusita ca un reprezentant al Partidului Social Democrat sa ajunga sa ocupe o responsabilitate atat de importanta, la nivelul familiei social-democrate europene. Doresc… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

