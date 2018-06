Un subofițer SPP a fost găsit mort în condiții suspecte Un subofiter al SPP, angajat din anul 2014, a fost gasit decedat, joi seara, in postul de paza de la obiectivul Uzlina, judetul Tulcea, informeaza un comunicat de presa al Serviciului de Protectie si Paza. Potrivit sursei citate, decesul subofiterului, in varsta de 29 de ani, a survenit prin impuscare. ”Procurorii militari vor stabili daca […] The post Un subofițer SPP a fost gasit mort in condiții suspecte appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

