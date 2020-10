Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pacienți se pot confrunta cu timpi de așteptare inutil de lungi pentru o intervenție chirurgicala din cauza unei ipoteze greșite cu privire la riscul Covid-19 pe care il prezinta personalul medical din cadrul unei proceduri de rutina, a constatat un studiu, publicat in exclusivitate The Guardian.…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- Școlile din Anglia se confrunta cu o toamna de paralizie din cauza dificultaților in obținerea testelor Covid, au avertizat directorii, educația „incetand” atunci cand personalul și studenții sunt obligați sa ramana acasa in urma unui caz suspect, scrie The Guardian. Mii de directori de școli au scris…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale elene Consulatului General al Romaniei la Salonic, un cetatean roman aflat in insula Thassos si un altul aflat in Paralia Katerini au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2, transmite…