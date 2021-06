Stiri pe aceeasi tema

- Echipa SkillsLab, formata din elevele Mihaela Nechifor și Damiana Vasiliu, clasa a XI-a, profil Tehnician in activitați economice, coordonata de doamna profesor Maria Iosub, s-a calificat intre cele 17 finaliste ce vor participa la Finala naționala online JA Company of the Year 2021 ce va avea loc la…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 10 cazuri noi de coronavirus, la 110 de persoane testate. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul acestora este in ușoara creștere fața de cel de duminica, atunci cand au fost raportate 9 cazuri noi de Covid. Pana astazi, 10 mai,…

- In conformitate cu Ordinul nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS- CoV-2, scenariul de funcționare a unitaților de…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 17 cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in ușoara creștere fața de duminica, atunci cand au fost raportate 14 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, de la inceputul pandemiei și pana…

- Sambata, 10 aprilie, in jurul orelor 1220, un barbat de 39 ani, din Iasi, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in interiorul localitatii Frasin, avand directia de deplasare Campulung Moldovenesc spre Gura Humorului, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus de circulatie…

- 20 de familii din județele Iași și Neamț primesc sprijin, ȋn perioada aceasta, de la Habitat for Humanity Romania și Fundația BricoDepot, pentru ȋmbunatatirea conditiilor in care locuiesc. Acțiunea face parte din proiectul „Recladim vieți. Un proiect pentru cei mai vulnerabili in fața pandemiei”, lansat…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 34 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica numarul acestora este in scadere fața de cel de sambata, cand au fost raportate 79 de noi imbolnaviri. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa ca numarului de cazuri noi de coronavirus. De luni și pana marți, in județ au fost raportate 95 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. La raportarea de luni au fost 30 de cazuri de Covid. Pana astazi, 16 martie, pe…