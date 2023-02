Un student membru al echipei campioane de robotică Delta Force a murit în accidentul rutier produs în centrul Timișoarei Un membru al echipei de robotica Delta Force din Arad, campioana mondiala in 2022, a decedat in accidentul care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Timisoara, a confirmat mentorul echipei, Corina Botosan. Conform sursei citate, Danut Tol a decedat "intr-un tragic accident", iar vestea a socat toata echipa de robotica din Arad. "Suntem socati de vestea trista pe care am primit-o, nu imi gasesc cuvintele sa imi exprim durerea. Danut era membru al Delta Force inca din al doilea an de existenta a echipei, adica de mai bine de patru ani. Era un copil foarte dedicat si pasionat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Doi tineri, o fata și un baiat, ambii de 19 ani, au murit miercuri noaptea in accidentul din Pasajul Michelangelo din Timișoara , unde mașina in care se aflau a lovit un camion. Șoferul autoturismului are 18 ani și permis de mai puțin de trei luni. Baiatul de 19 ani decedat se numește Danuț Tol și,…

