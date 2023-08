Un student din Timișoara s-a intoxicat după dezinsecția din cămin In Timișoara un student s-a intoxicat cu fum dupa ce a ramas in camera, in timp ce in caminul in care locuia s-a facut dezinsecția. Incidentul s-a produs in caminul studentesc nr. 22, situat pe Aleea Studentilor din Timisoara. Un student care a ramas in camera, dupa ce s-a facut o operatiune de dezinsectie cu fum, a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunta ca se simte rau. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale. ”Tanarul a fost predat in stare constienta si cooperanta ambulantei SAJ. Masuratorile echipajului CBRN nu au inregistrat valori peste limitele normale”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

