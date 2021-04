Autoritațile statului federal american Virginia de Vest vor oferi rezidentilor sai cu varste cuprinse intre 16 si 35 de ani stimulente financiare de stat, sub forma unor obligatiuni in valoare de 100 de dolari, pentru a ii motiva sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19, informeaza BBC, potrivit Agerpres."Copiii din zilele noastre probabil ca nu isi dau seama cat de importanti sunt in oprirea acestei pandemii", a declarat guvernatorul local Jim Justice, luni, 26 aprilie.Virginia de Vest se afla printre statele federale americane cu cele mai mari rate de vaccinare, dar campania sa de imunizare…