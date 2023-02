Un şoricel din California a intrat în Cartea Recordurilor Pat, un soricel de buzunar, este oficial cel mai batran exemplar din specia sa, cunoscut in lume. Are 9 ani si 209 zile si s-a nascut la Gradina Zoologica din San Diego, pe 14 iulie 2013, informeaza Observatornews. Rozatoarea cantareste cat trei banuti, spun ingrijitorii. De altfel, Pat este un exemplar din cea mai mica specie de soareci din America de Nord. Timp de 20 de ani, oamenii de stiinta au crezut ca aceasta specie a disparut, dar ea a fost redescoperita in 1994 in California. Pat a fost botezat dupa actorul Patrick Stewart, cunoscut pentru rolul capitanului Jean-Luc Picard din serialul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

