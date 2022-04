Stiri pe aceeasi tema

- Un militar rus a murit din cauza radiatiilor de la Cernobil. Potrivit datelor publicate de Serviciul Medical Militar al Federatiei Ruse, a fost constatat primul deces al unui soldat rus cauzat de radiatiile primite la Cernobil.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) anunța ca sistemele de monitorizare a instalatiilor de deseuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, preluata de fortele rusesti, au incetat sa mai transmita date, potrivit Sky News. “Directorul general a indicat ca transmisia de date de…

- Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a avertizat vineri ca rușii sunt pe pe punctul de a cuceri a doua centrala nucleara, a doua ca marime din Ucraina. Ieri, armata rusa a ocupat centrala nucleara de la Zaporoje. Diplomatul este ingrijorat pentru centrala nucleara din Ucraina…

- Serviciul de Stat pentru Situatii de Urgenta al Ucrainei a raportat ca un incendiul izbucnit in cladirea centrului de instruire de la centrala nucleara Zaporizhzhia din orasul Enerhodar a fost stins, fara a fi raportate victime. Autoritatile ucrainene spun ca centrala nu a suferit daune critice si ca…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, dupa ce rușii au bombardat centrala. Incendiul a fost stins in cele din urma. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona…

- Incendiul de la centrala nucleara de la Zaporojie a fost stins, anunta Serviciile de Urgenta din Ucraina. "La 6.20 a.m. (4.20 GMT) incendiul din cladirea de antrenament de la centrala nucleara Zaporojie din Enerhodar a fost stins. Nu exista victime", au aratat Serviciile de Urgenta, intr-o postare pe…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Trupele ruse au bombardat un spital din orașul ucrainean Vuhledar, din regiunea Donețk, din estul Ucrainei. 4 persoane au murit și 10 au fost ranite. Printre raniți se pare ca ar fi și șase doctori, transmite The Guardian. Anunțul a fost facut de șeful administrației regionale Donețk, Pavel Kirilenko,…