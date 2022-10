Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Calafat au fost sesizati, ieri, ca pe DN 55 A, in afara localitatii, s-a produs un accident de circulatie. Politistii deplasati la fata locului au stabilit ca un barbat de 35 de ani, din Campia Turzii, in timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, in afara localitații Calafat, din direcția…

- Politistii constanteni au tras doua focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a provocat un accident rutier si a fugit. Conducatorul auto a fost imobilizat de politisti, fiind vorba despre un adolescent de 15 ani, care furase masina din Fetesti si alimentase la o benzinarie fara sa plateasca,…

- Doi agenți au fost raniți in urma impactului violent. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie care se afla la volan a virat la dreapta fara sa se asigure, moment in care a intrat in mașina de poliție.Agenții erau in misiune și aveau semnalele luminoase pornite. La fața locului au intervenit de urgența…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 7:55, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu pe DN1, in zona intersectiei cu DJ 101 Balotesti, politistii Serviciului Rutier Ilfov au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu a oprit.Potrivit IPJ Ilfov, politistii rutieri…

- Sambata, 10 septembrie, polițiștii Biroului Rutier Zalau au intocmit un dosar penal pentru alcoolemie peste limita legala, unui barbat din comuna Agrij, depistat in zona Meseș. Conducatorul auto, un barbat de 44 de ani, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 1F, in zona…

- Un barbat in varsta de 33 ani, din municipiul Bacau, este cercetat penal pentru ca ar fi condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat, sambata, ca barbatul avea asupra sa si o arma de tip airsoft.…

- In noaptea zilei de 31 August 2022, politistii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au identificat in trafic un barbat, in varsta de 30 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiu, avand dreptul de conducere anulat.Conducatorul auto nu a oprit la semnalele acustice…

- In data de 12 august 2022, in jurul orei 01:10, politistii Biroului de Ordine Publica Brad au oprit in trafic, pe strada Moților, din municipiul Brad, autoturismul condus de un tanar de 21 de ani, din municipiul Brad. In urma controlului autoturismului, in portbagajul acestuia politistii au…