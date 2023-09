Un șofer de camion a supraviețuit 5 zile blocat în cabină, după ce a căzut într-o râpă din SUA Pompierii au format un sistem uman de scripeți pentru a scoate victima din rapa, dupa ce aceasta s-a rasturnat cu camionul la volanul caruia se afla intr-o prapastie de 30 de metri din Munții Tehachapi, comitatul Kernau, statul american Carolina de Sud, informeaza ABC News.In urma unui apel la numarul de urgența, pompierii au identificat camionul pe fundul unei rape abrupte de pe marginea unui drum care face legatura intre orașele Arvin și Stallion.„A fost in mod clar nevoie de personal și echipament suplimentar”, au anunțat pompierii, dupa ce au observat ca terenul abrupt și accidentat reprezinta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs marți seara pe DN 1 (E60), in apropiere de localitatea Dumbrava, pe sensul de urcare dinspre Capusu Mare inspre Dumbrava, județul Cluj.In accident au fost implicate o mașina și un TIR. Circulatia a fost oprita pe ambele sensuri ale drumului.O femeie a murit, iar un barbat a fost…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, sa intervina la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Cașeiu și Urișor, pe drumul național 1C. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua autospeciale ISU complexe, un echipaj SMURD și unul…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitatile Caseiu si Urisor. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitatile Caseiu si Urisor, transmit reprezentantii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in seara de luni la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cuzdrioara din județul Cluj. La fața locului s-au deplasat o autospeciala complexa și un echipaj SMURD. Echipajele operative au gasit o motocicleta avariata, din care se scurgea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe str. Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au dislocat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța și o motocicleta SMURD, precum și un echipaj SAJ. ”Echipajele…

- Echipajele de interventii ISU Prahova vor fi pregatite cu ocazia mini vacantei de Sf. Maria. Autoritatile au transmis si cateva recomandari pentru turisti si localnici pentru prevenirea evenimentelor neplacute. Pompierii ISU Prahova vor fi la datorie in aceste zile, pregatiti sa intervina pentru acordarea…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in Orheiul Bistriței. Din primele informații, o autoutilitara a intrat intr-o betoniera. O persoana a ramas incarcerata. Accidentul s-a produs in localitatea Orheiul Bistriței. Au fost implicate o autoutilitara și o autobetoniera. Din primele informații rezulta…

- Azi, in jurul orei 16,30, la 112 a fost sesizat ca un copil a fost accidentat de un autoturism in localitatea Darmanești, in curtea unei locuințe. Pompierii au trimis de urgența o autospeciala de intervenție și doua echipaje SMURD de prim ajutor calificat și terapie intensiva mobila. Echipajele ajunse…