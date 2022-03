Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in județul Arad, in apropierea localitații Șagu. Doua persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac și apoi a luat foc, informeaza Observatornews . Un tanar, de 19 de ani, și iubita acestuia, de 45 de ani, au murit dupa ce mașina lor s-a izbit de un copac și…

- Potrivit informațiilor PresaSM, un tanar, in varsta de 26 de ani, din Negrești-Oaș, aflat la volanul unui Mercedes, inmatriculat in Franța, a tractat trei persoane pe un colac tubby și o camera auto, respectiv un barbat, in varsta de 35 de ani, și doua femei, ambele in varsta de 21 de ani. Din cauza…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a murit intr-un accident rutier produs chiar in fata locuintei sale. Este vorba de accidentul produs in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 1.30, pe drumul judetean din Hartop. Din primele cercetari ale politiei rezulta ca Ionel Leonte, in varsta de 50 de ani,…

- Din primele cercetari ale poliției rezulta ca Ionel Leonte, in varsta de 50 de ani, localnic, care conducea un VW Golf, a patruns pe contrasens dupa care a facut viraj la dreapta pentru a parca in fața locuinței sale. In timpul manevrei la dreapta, mașina condusa de barbatul de 50 de ani a fost acroșata…

- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin apel 112 despre producerea unui accident pe DN 25, intre localitatile Vasile Alecsandri si Independenta, din judetul Galati.Politistii care au ajuns la fata locului impreuna cu echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- „Accidentul s-a produs intre un autoturism condus de un tanar, in varsta de 22 de ani, din Agapia, si un autoturism condus de un barbat, de 39 de ani, din Targu-Neamt, care circulau in acelasi sens. In urma impactului, ultimul autoturism ar fi fost proiectat in peretele unui imobil, rezultand vatamarea…

- Soferul unui autoturism a fost ranit, marti seara, dupa ce masina pe care o conducea a fost proiectata, in urma unui impact cu un alt autoturism, in peretele unui bloc din orasul Targu Neamt. ‘Accidentul s-a produs intre un autoturism condus de un tanar, in varsta de 22 de ani, din Agapia si un autoturism…

- Soferul unui autoturism a fost ranit, marti seara, 11 ianuarie, dupa ce masina pe care o conducea a fost proiectata, in urma unui impact cu un alt autoturism, in peretele unui bloc din orasul Targu Neamt.Accidentul s a produs intre un autoturism condus de un tanar, in varsta de 22 de ani, din Agapia…