Un şofer care a intrat cu viteză prea mare într-o curbă a ajuns pe contrasens şi a lovit o maşină ce circula regulamentar Un barbat de 40 de ani si o tanara de 18 ani au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc, miercuri, in judetul Hunedoara, pe DN 76, in localitatea Valisoara. Primul care a ajus la locul producerii accidentului a fost un jandarm care a si acordat primul ajutor celor doua victime, pana la sosirea echipajelor medicale. Politia din Brad a fost sesizata, in urma unui apel la numarul de urgente 112 ca a avut loc un accident rutier pe DN 76 in localitatea Valisoara. "Politistii ajunsi la fata locului, au constatat ca, un barbat in varsta de de 40 de ani din localitatea Criscior, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

