Un șofer beat și fără permis a făcut un accident, a lăsat mașina și a mințit la spital Un barbat de 38 de ani din Vrancea, fara permis de conducere, s-a urcat baut la volan și s-a rasturnat cu mașina. Șoferul a plecat de la fața locului și a mers singur la spital, susținand ca a cazut dintr-o caruța, potrivit Mediafax. Potrivit polițiștilor vranceni, noaptea trecuta barbatul a condus o autoutilitara pe un drum comunal din localitatea Timboiești și intr-o curba a pierdut controlul mașinii, rasturnandu-se intr-un șanț. Șoferul a fost ranit ușor și a mers la spitalul din Focșani, unde a declarat ca cazut din caruța. Citește și: Tanar de 18 ani dat in urmarire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

