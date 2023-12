Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta la 112, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au fost sesizați de catre o femeie, din Rau Alb, cu privire la producerea unui eveniment rutier. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca, pe drumul județean 712A, in localitatea Rau Alb, un barbat…

- Un barbat de 50 de ani care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic de acestia, fiind oprit in Sectorul 5. A incercat sa dea cu masina peste politisti si s-a blocat in autoturism, agentii fiind nevoiti sa sparga geamul pentru a-l imobiliza.

- Accident de circulație astazi, la amiaza, pe o șosea din județul Hunedoara. Un șofer a ajuns la spital dupa ce s-a dat peste cap cu mașina. „La data de 13 noiembrie 2023, ora 12:12, un barbat de 58 de ani din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 687, in localitatea Peștiș […]…

- Un barbat si fiul sau au fost batuti pe o strada din Arad, dupa o sicanare in trafic. De asemenea, masina le-a fost avariata. Agresorii sunt cautati de politisti. ”La data de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 22.23, politistii Biroului de Ordine Publica au fost sesizati despre un scandal, pe strada Petru…

- Un tanar de 23 de ani a fost urmarit in trafic pentru ca a refuzat sa se opreasca la semnalele polițiștilor rutieri. In urma cursei nebune, atat pe A1, cat și DN7, a avariat și o autoutilitara, fara sa opreasca. Oamenii legii au fost nevoiți sa foloseasca arma din dotare. Nici dupa doua focuri trase…

- Un șofer de 41 de ani a fost depistat pe Calea Zarandului din Deva, cu permisul suspendat, fara centura de siguranța, fara sa dețina nici un fel de document și cu defecțiuni la sistemul de semnalizare a mașinii. „La data de 05 octombrie 2023, ora 16:35, polițiștii rutieri din cadrul Poliției…

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea. Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 00.20, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Crucea au fost sesizati, de un barbat, de 21 de ani, cu privire la faptul ca, la data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 20.30, ar fi condus un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio…