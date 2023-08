Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Targoviște. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 49 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi…

- La data de 14 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Targoviște. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 34 de ani, din satul Valea Voievozilor, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul Rutier au protocolat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada Șoseaua Nucetului din localitatea Baleni-Sarbi. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 37 de ani, din Baleni Sarbi, ar fi…

- La data de 17 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale din Targoviște. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 46 de ani, din comuna Nucet, in timp ce ar fi condus…

- La data de 17 iulie a.c., in jurul orei 07.40, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs intre localitațile Copaceni și Tureni. Din primele verificari, polițiștii au constatat

- Un sofer aflat la un pas de coma alcoolica afost implicat seara trecuta intr un accident rutier pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 iunie a.c., in jurul orei 18.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au fost…

- Ieri, 19 iunie, in jurul orei 06.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Europa din municipiu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de…

- Un șofer de 64 de ani, care nu a acordat prioritate intr-o intersecție a produs un accident soldat cu trei mașini avariate.Duminica, 11 iunie, in jurul orei 18.05, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe strada Tineretului din Turda.Conform primelor cercetari, polițiștii au constatat…