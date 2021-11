Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care s-a urcat baut la volan a provocat un accident in care pasagera aflata pe locul din dreapta a murit. S-a intamplat noaptea trecuta, in judetul Vrancea. Barbatul s-a raturnat cu masina pe un camp si a fugit, fara sa se uite in urma. A fost prins insa rapid de politisti.

- Reținut pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului In cursul nopții trecute, in jurul orei 23:30, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe un drum comunal din comuna Popești. La locul producerii accidentului rutier, polițiștii…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea s-a urcat beat la volan, a provocat un accident rutier in urma caruia o persoana si-a pierdut viata si a fugit de la locul accidentului fiind prins cateva ore mai tarziu. Potrivit IPJ Vrancea, politistii Biroului Rutier Focsani…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Slobozia Bradului, judetul Vrancea a fost retinut dupa ce a produs un accident mortal si a fugit de la fata locului, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Vrancea citat de Agerpres.roIn noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 23,30, politistii…

- Un șofer de TIR beat a lovit mortal un pieton, dupa care a fugit de la locul accidentului. Incidentul a avut loc in Chitila, iar victima, un barbat de 53 de ani a traversat printr-un loc nepermis. Șoferul TIR-ului a fost prins de polițiști cateva ore mai tarziu. “La data de 21 octombrie, in jurul orei…

- Politistii de la serviciul „Investigatii Criminale” din cadrul IPJ Galati au prins in flagrant pe membrii unei grupari de hoti de carburanti care acționa in județele Galați și Vrancea și care au reușit sa fure zeci sau sute de tone de carburanți de la o societate de exploatare petroliera. Potrivit anchetatorilor,…