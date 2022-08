Un șofer beat a făcut prăpăd: un mort și trei răniți, în urma unui accident în Bistrița Un barbat a murit și alți trei au fost raniți, sambata, dupa impactul dintre doua mașini, in zona localitații Jelna, județul Bistrița-Nasaud. Șoferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit Poliției Bistrița-Nasaud, accidentul s-a produs pe Drumul Județean 173, in Jelna. Din primele date, o mașina condusa de un barbat de 54 de ani, din Bistrița, in timp ce se deplasa pe direcția Jelna catre Orheiul Bistriței, a intrat in coliziune alta mașina condusa din sens opus de un tanar de 22 de ani, din Dumitrița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

