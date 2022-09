Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 septembrie a.c., polițiștii rutieri ieșeni au fost sesizați despre un accident rutier care a avut loc pe raza mun. Iași și s-a soldat cu decesul unei persoane. Din cercetarile efectuate la fața locului, a rezultat faptul ca șoferul unui auto ar fi acroșat un pieton, acesta decedand. Șoferul…

- Un biciclist a fost accidentat mortal duminica-seara, 4 august 2022, in localitatea Tia Mare din Olt. Șoferul mașinii care l-a lovit, aflat in stare de ebrietate, a fugit de la locul accidentului.

- Un șofer a accidentat, joi, in orașul Popești Leordeni, o femeie in varsta de 73 de ani, care a decedat la spital, a anunțat Poliția. Soferul este polițist și se afla in timpul liber atunci cand a avut loc accidentul, ceea ce ar putea schimba cursul anchetei, avand in vedere ca agentul nu se afla […]…

- Polițiștii Biroului Rutier Bistrița au intervenit duminica la un accident rutier produs pe strada Zavoaie din municipiul Bistrița, in urma caruia mai multe persoane au fost ranite. ”Șoferul”, un adolescent de 16 ani, drogat și fara permis de conducere, și-a bagat prietenii in spital. Conform IPJ Bistrița-Nasaud,…

- O adolescenta din Vrancea, in varsta de 15 ani, a decedat, in aceasta dimineața, in urma unui accident produs pe DN 2 E 85, la limita județelor Buzau și Vrancea. Era pasagera intr-un autoturism condus de un vrancean, tot in varsta de 15 ani. Adolescenții s-au rasturnat cu mașina intr-un șanț, iar fata…

- O tragedie imensa a avut loc, joi seara, in Buftea, acolo unde un copilaș de patru ani a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. De fața era și mama sa, care a privit neputincioasa accidentul in care a fost implicat fiul sau. Impactul violent a fost surprins de camerele de supraveghere,…

- Un copil de 4 ani a fost accidentat mortal pe un bulevard din orașul Buftea, iar șoferul s-a prezentat in fața polițiștilor dupa decesul micuțului. Accidentul a avut loc pe bulevardul Muncii din Buftea. Un copil de patru ani a fost ranit, dupa ce a fost lovit de o masina. Medicii l-au gasit pe copil…

- Un grav accident de circulatie a avut loc marti seara pe strazile din Baia Mare. Potrivit jurnalistului Vasile Dale, nu doar soferul, ci si pasagerul au consumat droguri. Cei doi au „imprumutat" masina unui prieten. Acum amandoi sunt cercetati de politisti, iar soferul a ajuns la spital dupa ce a pierdut…