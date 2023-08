Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 17 august, Loteria Romana a acordat 12.199 de castiguri in valoare totala de peste 814.000 de lei.

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a fost sesizat prin 112 ca, pe DN 1 H, intre localitatile salajene Simleu Silvaniei si Nusfalau, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism."Din primele date, in urma accidentului rutier, patru persoane (doua din microbuz…

- Un tanar de 24 de ani, din Șimleu Silvaniei, este banuit de comiterea infracțiunilor de tentativa de furt și violențe. In data de 9 august acesta a fost reținut de polițiști, in urma administrarii probatoriului, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție…

- Duminica, 30 iulie 2023, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 iulie, Loteria Romana a acordat peste 16.700 de caștiguri in valoare totala de peste 788.000 de lei.

- Polițiștii au depistat și oprit in trafic, in dimineața de 19 iulie, un barbat din Șimleu Silvaniei. Șoferul de 54 de ani, care conducea prin localitate, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatele au aratat ca acesta avea o concentrație alcoolica de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorului…

- Polițiștii au depistat și oprit in trafic un barbat, in seara de 8 iulie, care conducea prin localitatea Șimleu Silvaniei. Șoferul este un localnic, in varsta de 51 de ani. Polițiștii au constatat ca acesta conducea sub influența alcoolului, in urma testarii rezultand o concentrație alcoolica de 0,58…

- Polițiștii șimleuani au depistat și oprit in trafic un autoturism care circula, in data de 21 iunie, la ora pranzului, pe drumul județean 108 F din localitatea Șimleu Silvaniei. Mașina era condusa de un localnic in varsta de 61 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca barbatul…

- Joi, 8 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 iunie, Loteria Romana a acordat 17.544 de caștiguri in valoare totala de peste 1,47 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 8 iunie 2023Loto 6 din 49:Loto 5…