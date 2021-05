Un sfert dintre IMM-urile din România au nevoie de roboţi software inteligenţi pentru digitalizarea activităţii (sondaj) Aproape un sfert (23,7%) dintre companiile mici si mijlocii din Romania sustin ca au nevoie de roboti software pentru a accelera digitalizarea activitatii si a creste eficienta operationala prin automatizarea operatiunilor, reiese dintr-un sondaj online, publicat miercuri. Conform cercetarii Tailent, companie locala specializata in dezvoltarea de roboti software inteligenti, mai mult de jumatate dintre respondenti (53%) considera ca principalul avantaj al acestor roboti pentru o afacere ar fi cresterea eficientei operationale, urmat de reducerea costurilor (31,6%) si de cresterea vanzarilor (18,4%).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

