Un sfert dintre americanii care au fost bolnavi de Covid-19 raporteză noi probleme de sănătate Aproape un sfert dintre persoanele care fost bolnave de COVID-19 se confrunta, la cel putin o luna dupa vindecare, cu probleme de sanatate pe care nu le-au avut inainte de a contacta virusul. Concluzia apare intr-un studiu de amploare, realizat pe baza datelor medicale obtinute de la aproape 2 milioane de americani. Studiul a fost […] The post Un sfert dintre americanii care au fost bolnavi de Covid-19 raporteza noi probleme de sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de cel mai mare studiu realizat vreodata pentru a analiza efectele pe termen lung ale maladiei COVID-19, au anuntat reprezentantii organizatiei independente care a colectat informatiile furnizate de companii de asigurari medicale, citat de AFP."Desi multi pacienti se vindeca de COVID-19…

- Statul american Ohio va acorda premii in numerar de 1 milion de dolari pentru cinci persoane care se vaccineaza anti Covid-19, in cadrul unei loterii organizate pentru sprijinirea campaniei de vaccinare. Guvernatorul statului Ohio vrea sa creeze o loteria pentru a convinge cat mai muți locuitori sa…

- Aproape 100 de milioane de americani au voie sa renunțe la masca sanitara in aer liber, au anunțat autoritațile sanitare din Statele Unite, referindu-se la persoanele care s-au imunizat complet impotriva Covid-19. Excepțiile se aplica doar in cazul concertelor și a locurilor foarte aglomerate. “Daca…

- Victor Socaciu este internat in stare grava, intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Artistul, in varsta de 68 de ani, are plamanii afectați și are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Victor Socaciu are diabet și a suferit, in urma cu mai bine de 10 ani, o…

- Masura inchiderii magazinelor la ora 18.00 a starnit un val de reacții contradictorii și pare susținuta doar de cei care au impus-o. Specialiștii in Sanatate și studiile la nivel mondial din ultima perioada arata ca restricția este nu numai ineficienta, dar poate reprezenta un risc major in apariția…

- Plajele din Catalonia au fost pline sambata, oamenii ignorand restrictiile legate de Covid-19 impuse de guvern, pentru a se bucura de vremea frumoasa. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat pe plaje, unii oameni fara masti sau ignorand…

- The Cluj County Committee for Emergency Situations (CJSU) decided on Thursday to impose additional restrictions in Cluj after the COVID-19 incidence rate in the city surpassed 7.5 cases per thousand inhabitants. The new rules come into force on Friday, according to Romania-Insider. As of Friday, the…

- Dacian Ciolos a anuntat, miercuri, ca este infectat cu coronavirus si ca toti cei cu care a intrat zilele trecute in contact au fost informati, iar el se afla in carantina. „Voi continua sa muncesc de acasa, pe proiectele urgente din Parlamentul European si din tara care privesc iesirea din aceasta…