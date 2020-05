Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Bulgaria a verificat aproape 63.000 de declaratii ale persoanelor care au intrat sau au iesit din principalele orase in perioada in care calatoriile neesentiale au fost interzise, intre 21 martie - 6 mai, a anuntat joi Ministerul de Interne de la Sofia, citat de BTA. Politistii bulgari au…

- Comisarul Alin Campean a fost acuzat, la finalul saptamanii trecute, ca a incalcat cat a putut de mult prevederile din ordonanțele militare, care interzic adunarile in grupuri mai mari de trei persoane sau de organizarea de petreceri. Mai mult, șeful Poliției Dej , alaturi de colegii lui erau acuzați…

- Locuitorii din Sofia, capital Bulgariei, nu vor mai putea parasi orașul in zilele dedicate Paștelui ortodox, dupa o creștere a numarului cazurilor de COVID-19 in țara. "Cu incepere de la miezul noptii, interzicem pe termen nelimitat orice intrare sau iesire din Sofia pentru toate autovehiculele de transport…

- In urma cu exact 119 ani, pe 31 martie 1901, la ora 9.12, s a produs cel mai mare cutremur care a lovit vreodata Dobrogea, seismul din Marea Neagra, cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, la o adancime de 15 kilometri.Potrivit Wikipedia, epicentrul seismului a fost localizat la est de Capul…

- Jesus Gayoso, comandantul grupului de Acțiune Rapida al Garzii Civile din Spania, a murit, vineri, la 48 de ani, in urma infectarii cu coronavirus, a anunțat EFE.Șeful unitații antitetoriste spaniole a decedat in Logrono, localitate in care se afla și cartierul general al acestei unitați de elita iberice.''Nimeni…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat miercuri ca Politia de Frontiera urmareste toate cursele aeriene cu escala catre Romania si ca pasagerii nu pot ascunde din ce tara au plecat. "752 de cazuri la acest moment sunt in carantina - 429 sositi prin Ungaria, 23 prin…

- Barbatul din Gorj depistat cu coronavirus locuia cu alte 7 persoane in casa Foto: Arhiva RRA. Un prim caz de coronavirus a fost confirmat în România, a anuntat ministrul Sanatatii, Victor Costache la o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne tinuta în…

- Aeroportul din Varna, Bulgaria (foto: www.fraport-bulgaria.com) Cele doua aeroporturi bulgarești de la Marea Neagra, Varna si Burgas, au operat in anul 2019 aproximativ 35.000 de zboruri, cu aproape 5 milioane de pasageri, cei mai multi turisti straini. Numarul de pasageri care ajung, pleaca sau tranziteaza…