- Instituția a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 442.377 Lei și 35.000 Euro intre averea dobandita și veniturile realizate de Marinel Rizea, in perioada 25 februarie 2014 – 31 decembrie 2018.De asemenea, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Constanța in…

- Șeful Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti, Marinel Rizea, nu poate justifica cum a ajuns sa dețina o suma de peste 120.000 de euro, pe care a strans-o pe parcursul a cinci ani, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), citat de news.ro . ANI a anunțat,…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite și veniturile realizate de catre Marinel Rizea, fost Director general al Direcției…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul ICCJ in cazul directorului unei scoli din Bucuresti, acuzat ca si-a angajat fiica in cadrul unitatii de invatamant. De altfel, au fost ridicate probleme de integritate si in cazul unui director din cadrul ANAF, precum si al unui agent in cadrul…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat averea nejustificata in cazul unui politist de frontiera de la Isaccea. Conform ANI, Silviu Botea, agent in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera ndash; Sectorul de Frontiera Isaccea, Judetul Tulcea este suspectat de avere nejustificata.…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul ICCJ in cazul directorului unei scoli din Bucuresti, acuzat ca si-a angajat fiica in cadrul unitatii de invatamant. De asemenea, in cazul unui director general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti si fost director general…

- Lista de rezerva a candidatilor admisi este deschisa, in ordinea voturilor obtinute, de judecatoarea Claudia Jderu, magistrat in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, care a dictat condamnarea, in prima instanta a fostului presedinte al CJ Tulcea, Victor Tarhon, dar si a fostului sef al Oil Terminal, Silviu…

- Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel, joi, 4 noiembrie 2021, si a primit indicativul 506 36 2021. Aurelian Gheorghe Molnos este reclamant in cauza, in timp ce Agentia Nationala de Integritate are rolul de parat. Aurelian Gheorghe…